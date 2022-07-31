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Arthur Masuaku kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

31.07.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyasında transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, bu kez başka bir transfer haberi Beşiktaş'tan geldi. Siyah beyaz kadronun sol bek için transfer edeceği Arthur Masuaku'nun hafta içinde İstanbul'a geleceği ifade edildi. Peki Arthur Masuaku kimdir, aslen nereli? Arthur Masuaku kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Arthur Masuaku kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Takımlarda transfer süreci devam ederken son olarak Beşiktaş'tan bir transfer haberi geldi. Genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasından sonra Beşiktaş, sol bek transferi için West Ham United'da forma giyen Arthur Masuaku ile anlaşmaya hazırlanıyor. İşte bomba transfer Arthur Masuaku hakkında bilinmesi gerekenler...

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

Arthur Masuaku olarak bilinen Fuka-Arthur Masuaku Kawela, 7 Kasım 1993 doğumlu, Premier League takımı West Ham United ve DR Kongo milli takımında kanat veya sol bek olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur.

Masuaku, üst düzey kariyerine Valenciennes ile başladı ve aynı zamanda Olympiakos'ta da oynadı. 2017'de DR Kongo'ya olan bağlılığını değiştirmeden önce Fransa'yı gençlik düzeyinde temsil etti.

ARTHUR MASUAKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Valenciennes
Olympiacos
West Ham United

28 yaşındaki genç futbolcunun oyun performansı ve yeteneği dikkat çekerken, yaşadığı üzücü sakatlıklar Masuaku'nun kariyerinde epey yer ediyor. Deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca toplamda 323 gün sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

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transfer beşiktaş
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