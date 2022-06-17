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  4. "Artık bakire değilim" açıklamasıyla gündem olmuştu! Merve Taşkın cesur pozuyla olay yarattı

"Artık bakire değilim" açıklamasıyla gündem olmuştu! Merve Taşkın cesur pozuyla olay yarattı

17.06.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın cesur isimlerinden biri olan Merve Taşkın, hem pozları hem de açıklamaları ile magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde bakirelik açıklamasıyla gündemden düşmeyen isim, cesur pozlarını peş peşe yayınlıyor.

"Artık bakire değilim" açıklamasıyla gündem olmuştu! Merve Taşkın cesur pozuyla olay yarattı

Son zamanlarda magazin dünyasında adı sıklıkla geçen Merve Taşkın, bir cesur pozuyla daha gündemde yerini aldı. Instagram'da 575 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın, beyaz bikinisiyle paylaşım yaptı.

BİKİNİLİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Merve Taşkın cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Beyaz bikinisiyle paylaşım yapan Merve Taşkın, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

1998 doğumlu 24 yaşındaki Merve Taşkın, iddialı konularla birçok kez magazin gündeminde yer aldı.

"ARTIK BAKİRE DEĞİLİM"

Bakirelik açıklamasıyla olay olan Taşkın şu ifadeleri kullanmıştı: ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim''


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Merve Taşkın Instagram
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