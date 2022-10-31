'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın frikik vermekten korkmadı

Bir dönem futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa eden Merve Taşkın, şimdilerde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Merve Taşkın, süper minili Halloween tarzını takipçileriyle paylaştı.

Arkası dönük poz veren Merve Taşkın, frikik vermekten korkmadı.

Instagram'da büyük bir takipçisi kitlesi bulunan Merve Taşkın, Amsterdam'da bulunan Seks Müzesi'nde verdiği pozlar nedeniyle adliyelik olmuştu. Taşkın'a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası verilmişti.

Alman futbolcu Loris Karius'un kendisine attığı mesajları da ifşa eden Merve Taşkın, ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu söyleyemem'' sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bir dönem Survivor'a katılmaya çalıştığını ancak Acun Ilıcalı ile yapılan mülakatlardan geçemediğini söyleyen Merve Taşkın, şimdilerde OnlyFans'ta pozlarını satıyor.



