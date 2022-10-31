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  4. 'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın frikik vermekten korkmadı

'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın frikik vermekten korkmadı

31.10.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem bekaret itirafıyla gündeme oturan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, cesur Cadılar Bayramı tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. Minicik bir etek tercih eden Merve Taşkın, frikik vermekten çekinmedi.

'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın frikik vermekten korkmadı

Bir dönem futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa eden Merve Taşkın, şimdilerde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Merve Taşkın, süper minili Halloween tarzını takipçileriyle paylaştı.

'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın Cadılar Bayramı'nda frikik vermekten korkmadı

Arkası dönük poz veren Merve Taşkın, frikik vermekten korkmadı.

'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın Cadılar Bayramı'nda frikik vermekten korkmadı

'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın Cadılar Bayramı'nda frikik vermekten korkmadı

Instagram'da büyük bir takipçisi kitlesi bulunan Merve Taşkın, Amsterdam'da bulunan Seks Müzesi'nde verdiği pozlar nedeniyle adliyelik olmuştu. Taşkın'a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası verilmişti.

'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın frikik vermekten korkmadı

Alman futbolcu Loris Karius'un kendisine attığı mesajları da ifşa eden Merve Taşkın, ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu söyleyemem'' sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın frikik vermekten korkmadı

Bir dönem Survivor'a katılmaya çalıştığını ancak Acun Ilıcalı ile yapılan mülakatlardan geçemediğini söyleyen Merve Taşkın, şimdilerde OnlyFans'ta pozlarını satıyor.

'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın frikik vermekten korkmadı

'Artık bakire değilim' diyen Merve Taşkın frikik vermekten korkmadı


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