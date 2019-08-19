Artık evcil hayvanınız da fotoğraflarda harika çıkacak!

Bir selfie çekmek için kedi ve köpeğinizi sabit tutmak ya da kameraya bakmasını sağlamak oldukça zor bir hal alabilir. Böylesine hareketli evcil hayvanlarımızla fotoğraf çekmek için bir yol yok derken yeni üretilen bu telefon aparatları sayesinde artık kedi ve köpeğinizle harika selfieler çekebileceksiniz.

HARİKA FOTOĞRAFLAR İÇİN TASARLANMIŞ BİR ÜRÜN: “CAT SELFİE”

Bu ürün sayesinde kedinizle selfie çekeken onu oyuncakla veya herhangi bir şeyle durdurmaya çalışmanıza gerek kalmayacak. Telefonunuza takacağınız bu aparatta kedinizin dikkatini çekmesi için bir zil bulunuyor.

Utangaç veya çok hareketli kedilerin dikkatini çeken bu zil sayesinde kimsenin kedisiyle sahip olamadığı kadar güzel fotoğraflara sahip olabilirsiniz. Kediniz zile odaklanacağı için de fotoğrafınız oldukça net çıkacak! Klipsli olan bu kedi tasarımlı aparatı telefonunuza oldukça kolay bir şekilde takıp çıkarabilirsiniz.

KÖPEK SAHİBİ OLANLAR İÇİNSE: “POOCH SELFİE”

Akıllıca tasarlanmış bu telefon aparatı sayesinde köpekleriniz kameraya gülümseyecek. Kediler için tasarlanmış aparattan farklı olarak tepesinde zil yerine top bulunuyor.

Tepesinde bulunan tenis topu sayesinde sevimli arkadaşınızın dikkatini kamera yönüne çekebilirsiniz. Hem kediniz hem köpeğinizle harika selfieler çekmek artık tam anlamıyla sizin elinizde!

