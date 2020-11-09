Artık evinizde de yapabileceksiniz: Ustasından Beyti kebabı tarifi!

Urfa yöresinin vazgeçilmezi, yoğurtlu ve lezzetli domates sosu ile gönüllerde taht kuran beyti kebabı çoğumuzun ağzını sulandıran enfes bir lezzettir. Beyti kebabını anlatmak gerekirse; tıka basa doydum, daha fazla yiyemeyeceğim deyip de gözümüzün tepside kaldığı, bir tabak daha yesem dediğiniz bir lezzet olduğunu söyleyebiliriz.
MALZEMELER
- 1-2 adet yufka
- 1 kase yoğurt
- 2 diş sarımsak
KÖFTESİ İÇİN
- 400 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 1 adet yumurta
- 2 diş sarımsak
- 1 çay bardağı galeta unu
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
DOMATES SOSU İÇİN
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
- Tarifimize ilk olarak beytinin köftesini hazırlayarak başlıyoruz.
- Köfte malzemelerini hazırlamadan önce fırınınızı 180 derece ayarlayın.
- Soğan ve sarımsağı rondodan geçirin ve çıkan suyu süzün. Rondonuz yoksa soğan ve sarımsağı rendeleyebilirsiniz.
- Kıymayı geniş bir kaba alın. Rondodan geçirdiğiniz soğan ve sarımsağı ekleyerek hafifçe karıştırın.
- Daha sonra malzeme listenizde yer alan galeta unu, yumurta, zeytinyağı ve baharatları üzerine ilave edin.
- Malzemelerin hepsini birbirine karışacak şekilde güzelce yoğurun.
- Hazırladığınız harcı streç filme sarın ve buzdolabında 15 dakika dinlenmeye bırakın.
- Daha sonra köfte harcından elinize bir miktar alın, uzun ve yassı bir şekilde biçimlendirin.
- Köfteler pişerken kısalacağı için daha fazla köfte çıkarmak için isterseniz köfteleri daha ince yapabilirsiniz.
- Şekil verdiğiniz köfteleri kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıttığınız fırında köftelerinizi 15 dakika pişirin.
- Köfteleriniz pişmeye başladığında tereyağını eritin.
- Yufkalardan birini alarak ikiye kesin.
- Tek kat koyarak bir parçasının üzerine erittiğiniz tereyağını sürün.
- Kurumadan fırından aldığınız köfteleri yufkanın geniş kısmına boşluk bırakmadan tek sıra halinde dizin ve yufkayı rulo şeklinde sarın.
- Tüm malzemeleri sardıktan sonra ruloları dilerseniz yuvarlak halkalar halinde, dilerseniz de verev olacak şekilde dilimleyin ve tekrar tepsiye dizin.
- Üzerine tereyağını da sürdükten sonra fırına koyun.
- Kebabınız fırında kızarırken lezzetli domates sosunu hazırlamak için bir tavada tereyağını eritin.
- Tereyağı eridikten sonra domates ve biber salçasını ekleyerek birkaç dakika kavurun.
- Ardından karabiber ve tuzunu ilave edin.
- Kıvamı çok koyu olduysa suyu ilave edebilirsiniz.
- Yufkanın üzeri hafifçe kızardıktan sonra fırından alın.
- Beytiyi servis tabağına aldıktan sonra üzerine hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu ve domates sosunu dökerek sunumunuzu tamamlayın.
İşte bu kadar, afiyet olsun!
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