YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Artık evinizde de yapabileceksiniz: Ustasından Beyti kebabı tarifi!

Artık evinizde de yapabileceksiniz: Ustasından Beyti kebabı tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 09.11.2020 07:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Artık evinizde de yapabileceksiniz: Ustasından Beyti kebabı tarifi!

Dışarıda tadına doyamadan yediğiniz beyti kebabını siz de gönül rahatlığı ile sevdiklerinize yapabilirsiniz. Gelin köftesinden domates sosuna kadar ağızları sulandıran bu tarifi tüm detaylarıyla inceleyelim. Dikkat! Bu tarif ile parmaklarınızı ısırabilirsiniz! İşte nefis lezzeti ve pratik yapımı ile beyti tarifi

Urfa yöresinin vazgeçilmezi, yoğurtlu ve lezzetli domates sosu ile gönüllerde taht kuran beyti kebabı çoğumuzun ağzını sulandıran enfes bir lezzettir. Beyti kebabını anlatmak gerekirse; tıka basa doydum, daha fazla yiyemeyeceğim deyip de gözümüzün tepside kaldığı, bir tabak daha yesem dediğiniz bir lezzet olduğunu söyleyebiliriz.

MALZEMELER

  • 1-2 adet yufka
  • 1 kase yoğurt
  • 2 diş sarımsak

KÖFTESİ İÇİN

  • 400 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yumurta
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

DOMATES SOSU İÇİN

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

  • Tarifimize ilk olarak beytinin köftesini hazırlayarak başlıyoruz.
  • Köfte malzemelerini hazırlamadan önce fırınınızı 180 derece ayarlayın.
  • Soğan ve sarımsağı rondodan geçirin ve çıkan suyu süzün. Rondonuz yoksa soğan ve sarımsağı rendeleyebilirsiniz.
  • Kıymayı geniş bir kaba alın. Rondodan geçirdiğiniz soğan ve sarımsağı ekleyerek hafifçe karıştırın.
  • Daha sonra malzeme listenizde yer alan galeta unu, yumurta, zeytinyağı ve baharatları üzerine ilave edin.
  • Malzemelerin hepsini birbirine karışacak şekilde güzelce yoğurun.
  • Hazırladığınız harcı streç filme sarın ve buzdolabında 15 dakika dinlenmeye bırakın.
  • Daha sonra köfte harcından elinize bir miktar alın, uzun ve yassı bir şekilde biçimlendirin.
  • Köfteler pişerken kısalacağı için daha fazla köfte çıkarmak için isterseniz köfteleri daha ince yapabilirsiniz.
  • Şekil verdiğiniz köfteleri kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıttığınız fırında köftelerinizi 15 dakika pişirin.
  • Köfteleriniz pişmeye başladığında tereyağını eritin.
  • Yufkalardan birini alarak ikiye kesin.
  • Tek kat koyarak bir parçasının üzerine erittiğiniz tereyağını sürün.
  • Kurumadan fırından aldığınız köfteleri yufkanın geniş kısmına boşluk bırakmadan tek sıra halinde dizin ve yufkayı rulo şeklinde sarın.
  • Tüm malzemeleri sardıktan sonra ruloları dilerseniz yuvarlak halkalar halinde, dilerseniz de verev olacak şekilde dilimleyin ve tekrar tepsiye dizin.
  • Üzerine tereyağını da sürdükten sonra fırına koyun.
  • Kebabınız fırında kızarırken lezzetli domates sosunu hazırlamak için bir tavada tereyağını eritin.
  • Tereyağı eridikten sonra domates ve biber salçasını ekleyerek birkaç dakika kavurun.
  • Ardından karabiber ve tuzunu ilave edin.
  • Kıvamı çok koyu olduysa suyu ilave edebilirsiniz.
  • Yufkanın üzeri hafifçe kızardıktan sonra fırından alın.
  • Beytiyi servis tabağına aldıktan sonra üzerine hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu ve domates sosunu dökerek sunumunuzu tamamlayın.
    İşte bu kadar, afiyet olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Anadolu mutfağından özel yemek: SoğanlamaAnadolu mutfağından özel yemek: Soğanlama
MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi! MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Mısırlı yatırımcıyla aşk mı yaşıyor? Partiden partiye...

Mısırlı yatırımcıyla aşk mı yaşıyor? Partiden partiye...

Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıkıyor!

Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıkıyor!

Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı

Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı

Çukur'a damga vuracak olay! Yamaç ve Cumali...

Çukur'a damga vuracak olay! Yamaç ve Cumali...

İşte MasterChef Beyoğlu çikolatası tarifi...

İşte MasterChef Beyoğlu çikolatası tarifi...

İlginizi Çekebilir

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Emoji Patates

Emoji Patates

Diğer Haberler

Şipşak tarif! 15 dakikada pamuk gibi bazlama nasıl yapılır?

Şipşak tarif! 15 dakikada pamuk gibi bazlama nasıl yapılır?

Pastane usulü ekler tarifi! Ustalarının sakladığı püf noktaları ile...

Pastane usulü ekler tarifi! Ustalarının sakladığı püf noktaları ile...

Comsomme royale nasıl yapılır? Comsomme royale malzemeleri neler? MasterChef Comsomme royale tarifi nedir? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Comsomme royale yapılışı....

MasterChef’te Fransız klasiği: Comsomme Royale

Tatlı isteğini bıçak gibi kesiyor! Kuru üzüm, tarçın ve...

Tatlı isteğini bıçak gibi kesiyor! Kuru üzüm, tarçın ve...

Kaz ciğeri terrine nasıl yapılır? Kaz ciğeri terrine malzemeleri neler? MasterChef kaz ciğeri terrine tarifi nedir? İşte Mehmet Yalçınkaya özel tarifiyle kaz ciğeri terrine yapılışı

MasterChef'e damga vuran özel lezzet!

Soğanlama nedir? Soğanlama yemeği nasıl yapılır? MasterChef soğanlama tarifi ve malzemeleri

Anadolu mutfağından özel yemek: Soğanlama

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.