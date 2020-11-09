Artık evinizde de yapabileceksiniz: Ustasından Beyti kebabı tarifi!

Urfa yöresinin vazgeçilmezi, yoğurtlu ve lezzetli domates sosu ile gönüllerde taht kuran beyti kebabı çoğumuzun ağzını sulandıran enfes bir lezzettir. Beyti kebabını anlatmak gerekirse; tıka basa doydum, daha fazla yiyemeyeceğim deyip de gözümüzün tepside kaldığı, bir tabak daha yesem dediğiniz bir lezzet olduğunu söyleyebiliriz.

MALZEMELER

1-2 adet yufka

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

KÖFTESİ İÇİN

400 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

DOMATES SOSU İÇİN

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI