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Artık makam aracı hibrid otomobil

02.02.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Artık makam aracı hibrid otomobil

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, kaymakamlığa kazandırdıkları doğa dostu hibrid makam aracı sebebi ile yaklaşık 10 bin litre benzin tasarrufu sağlayacaklarını söyledi.Yüksek yakıt tüketimi ve sık sık arızalanması sebebiyle 2010 model makam aracını yarı elektrikli motora sahip hibrid bir araçla değiştirdiklerini anlatan Kaymakam Açıkgöz, "Hibrid makam aracı sayesinde 7-8 senede yaklaşık 10 bin litre benzin tasarrufu sağlanacak.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, kaymakamlığa kazandırdıkları doğa dostu hibrid makam aracı sebebi ile yaklaşık 10 bin litre benzin tasarrufu sağlayacaklarını söyledi.
Yüksek yakıt tüketimi ve sık sık arızalanması sebebiyle 2010 model makam aracını yarı elektrikli motora sahip hibrid bir araçla değiştirdiklerini anlatan Kaymakam Açıkgöz, "Hibrid makam aracı sayesinde 7-8 senede yaklaşık 10 bin litre benzin tasarrufu sağlanacak. Satın aldığımız araç Sakarya’da üretilen ve tüm dünyaya buradan satışı yapılan bir araç. Bakanımız Mustafa Varank’ın, yerli üretim olması sebebiyle bu aracı kullandığını, basından öğrenince ilçemize hibrid bir araç kazandırmak istedik. Bu araç sayesinde yakıt tüketimimiz üçte iki oranında azalacak. Yaklaşık on yıl boyunca makam aracı olarak kullanılacağını düşündüğümüzde, çok ciddi oranda ülke ekonomisine katkısı olacak. Üstelik doğa dostu bir araç ve karbon salınım oranı, normal araçlara göre çok çok düşük. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aracın alım sürecindeki destekleri için Valimiz Bilal Şentürk’e şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Artık makam aracı hibrid otomobil

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