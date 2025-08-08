Artık tepkilere dayanamadı! Fenerbahçeli yıldız Feyenoord yenilgisi sonrası sosyal medya hesabını kapattı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu. Kadıköy’deki rövanş öncesi avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertlilerde, ilk 11’de sahaya çıkan Oğuz Aydın’ın maç sonrası Instagram hesabını dondurması dikkat çekti.
58 dakika sahada kalıp yerini Nelson Semedo’ya bırakan Aydın’ın, maçın ardından gelen ağır eleştiri ve tepkiler nedeniyle bu kararı aldığı öne sürüldü.
Geçen sezon Alanyaspor’dan transfer olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 31 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
