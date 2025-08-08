SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Artık tepkilere dayanamadı! Fenerbahçeli yıldız Feyenoord yenilgisi sonrası sosyal medya hesabını kapattı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tepkiler sürerken Sarı-Lacivertliler'in başarılı isimlerinden Oğuz Aydın tepkiler nedeniyle sosyal medya hesabını dondurdu. İşte detaylar...

Artık tepkilere dayanamadı! Fenerbahçeli yıldız Feyenoord yenilgisi sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Berker İşleyen
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu. Kadıköy’deki rövanş öncesi avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertlilerde, ilk 11’de sahaya çıkan Oğuz Aydın’ın maç sonrası Instagram hesabını dondurması dikkat çekti.

HESABINI DONDURDU

Artık tepkilere dayanamadı! Fenerbahçeli yıldız Feyenoord yenilgisi sonrası sosyal medya hesabını kapattı 1

58 dakika sahada kalıp yerini Nelson Semedo’ya bırakan Aydın’ın, maçın ardından gelen ağır eleştiri ve tepkiler nedeniyle bu kararı aldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Artık tepkilere dayanamadı! Fenerbahçeli yıldız Feyenoord yenilgisi sonrası sosyal medya hesabını kapattı 2

Geçen sezon Alanyaspor’dan transfer olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 31 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Girona, Manchester City'den Vitor Reis'i kiralık olarak kadrosuna kattıGirona, Manchester City'den Vitor Reis'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Samsunspor’da Musaba şokuSamsunspor’da Musaba şoku
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe şampiyonlar ligi tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Amin Reis' estetikle değişmişti! Paylaşımları dikkat çekti

'Amin Reis' estetikle değişmişti! Paylaşımları dikkat çekti

Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Arda Turan çılgına döndü! Maç sonu açtı ağzını, yumdu gözünü

Arda Turan çılgına döndü! Maç sonu açtı ağzını, yumdu gözünü

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Artık tepkilere dayanamadı! F.Bahçeli yıldız sosyal medya hesabını kapattı

Artık tepkilere dayanamadı! F.Bahçeli yıldız sosyal medya hesabını kapattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.