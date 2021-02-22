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Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası sona erdi

22.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nda 3 gün süren şampiyonada 6 farklı kategoride 31 kulüpten toplam 133 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda 6-9 ile 8-11 yaş grubundaki sporcular performanslarını sergiledi.

Şampiyonada Günizi Güneş, Doruk Ege Kömürlü, Doğa Güner, Kaan Şanal, Leyla Çetin, Ateş Ahıskal, Tuana Akın, Muhammed Ali Bozkurt, Ceren Behiye Okur, Ata Timur Akbulut, Derya Dalgıç ve Batu Tasasız kategorilerinde ilk sırayı elde eden sporcular oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını taktim etti.

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