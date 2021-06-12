Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası Bursa'da başladı.

Federasyonun 2020-2021 faaliyet programında yer alan ve Kestel Olimpik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen kupaya Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'dan 143 sporcu katıldı.

Katılımcılar D2, D1, C2, C1, B, A bay-bayan kategorilerinde yarışıyor.

Federasyon Kupası, yarınki programla sona erecek ve derece elde edenler ödüllerini alacak.



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