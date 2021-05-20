Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası Bursa'da düzenlenecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası'nın Bursa'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan, 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen organizasyon, 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yarışmaya, artistik buz pateni veya senkronize buz pateni branşında yeni sezon lisansına sahip sporcular katılabilecek.



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