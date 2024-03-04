YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

AA AA
04.03.2024 07:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki şampiyonada 163 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular sırasıyla şöyle:

A Kızlar: İpek Kara, İpek Ezgi Özoğlu, Derin Ergün

A Erkekler: Ateş Ahıskal, Uras Baytar, Atlas Baydurak

B Kızlar: Doğa Güner, Masal Burgu, Alisa Sirer

B Erkekler: Kaan Sanal, Tiber Sirer, Mehmet Kağan Özer

C1 Kızlar: Zeynep Kahraman, Zeynep Ayşin Yıldız, Peri Ertürk

C1 Erkekler: Doruk Ege Kömürlü, Ahmet Onur Eliaçık, Sarp Berk Ergün

C2 Kızlar: Ela Valeri Aksulu, Mira Deniz Koçer, Gökçen İnci Yorulmaz

C2 Erkekler: Ateş Şen, Alparslan Kerem Kuş, Ahmet Arslan

D1 Kızlar: Mira Bade Olca, İpek Bilgin, Duru Yazar

D1 Erkekler: Aleksnadr Vesely, Ali Kocaman, Mert Civan Ulgensoy

D2 Kızlar: Lila Irmak Ateşalp, Alya Beyaz, Alsu Nur Çakılmaz

D2 Erkekler: Tuna Ertürk, Atlas Yankı Turan, Çınar Asaf Özyılmaz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılış için gün sayıyorBakırköy-Kirazlı metro hattı açılış için gün sayıyor
Didim’de uyuşturucu operasyonuDidim’de uyuşturucu operasyonu
Evi yanan aileye yardım eliEvi yanan aileye yardım eli
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Mart Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:22
Öğle
13:17
İkindi
16:27
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Pazartesi

Gizem eczanesi
Basiskele
Gül eczanesi
Cayirova
Dülgeroğlu eczanesi
Cayirova
Çağdaş eczanesi
Karamursel
Pinar eczanesi
Derince
Çinar eczanesi
Izmit
Elif eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.