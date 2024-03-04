Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki şampiyonada 163 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular sırasıyla şöyle:

A Kızlar: İpek Kara, İpek Ezgi Özoğlu, Derin Ergün

A Erkekler: Ateş Ahıskal, Uras Baytar, Atlas Baydurak

B Kızlar: Doğa Güner, Masal Burgu, Alisa Sirer

B Erkekler: Kaan Sanal, Tiber Sirer, Mehmet Kağan Özer

C1 Kızlar: Zeynep Kahraman, Zeynep Ayşin Yıldız, Peri Ertürk

C1 Erkekler: Doruk Ege Kömürlü, Ahmet Onur Eliaçık, Sarp Berk Ergün

C2 Kızlar: Ela Valeri Aksulu, Mira Deniz Koçer, Gökçen İnci Yorulmaz

C2 Erkekler: Ateş Şen, Alparslan Kerem Kuş, Ahmet Arslan

D1 Kızlar: Mira Bade Olca, İpek Bilgin, Duru Yazar

D1 Erkekler: Aleksnadr Vesely, Ali Kocaman, Mert Civan Ulgensoy

D2 Kızlar: Lila Irmak Ateşalp, Alya Beyaz, Alsu Nur Çakılmaz

D2 Erkekler: Tuna Ertürk, Atlas Yankı Turan, Çınar Asaf Özyılmaz

