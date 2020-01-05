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  4. Artistik Buz Pateni’nde şampiyonlar belli oldu

Artistik Buz Pateni’nde şampiyonlar belli oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 05.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Samsun Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası bugün yapılan gösterilerle sona erdi.İlkadım Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 5 kategoride 13 kulüpten toplam 61 sporcu buzun üzerinde kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Samsun Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası bugün yapılan gösterilerle sona erdi.
İlkadım Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 5 kategoride 13 kulüpten toplam 61 sporcu buzun üzerinde kıyasıya mücadele etti. 2 gün süren turnuvada dün Basic Novice ve Intermediate Novice kategorisinde sporcular yarışmıştı. Bugün ise Advanced Novice, Junior ve Senior kategorisi karşılaşmalar yapılarak turnuva sona erdi.
Basic Novice bayanlarda birinci Selin Akbulut, ikinci Selin Uğural, üçüncü Azra Ulus olurken erkeklerde birinci Mehmet Cenkay, ikinci Ege İlter, üçüncü Ege Alacan oldu. Intermediate Novice kategorisinde ise bayanlarda birinci Defne Günce Kılıç, ikinci Meriç Şahin Olanlar, üçüncü Defne Çetin olurken erkeklerde birinci Efe Ergin Dinçer, ikinci Ali Efe Güneş, üçüncü Serdar Eski oldu.
Advanced Novice bayanlarda birinci Anna Deniz Özdemir, ikinci Yağmur Derin Kevinç, üçüncü Fatma Şeyda Durmuş olurken erkeklerde birinci Efe Çetiz oldu. Junior bayanlarda birinci Güzide Irmak Bayır, ikinci Ceren Karaş, üçüncü Elif Su Erol olurken erkeklerde birinci Başar Oktar, ikinci Alp Töre Ovalıoğlu oldu. Senior bayanlarda birinci Sıla Saygı, ikinci İlayda Bayar, üçüncü Sinem Kuyucu olurken erkeklerde birinci Burak Demirboğa oldu.
Dereceye giren sporcular ödüllerini buz pisti üzerinde düzenlenen madalya töreni ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in elinden aldı.

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