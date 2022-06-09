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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 6 milli sporcu finale yükseldi

09.06.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 6 milli sporcu finale yükseldi

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 6 milli cimnastikçi finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentindeki organizasyonda Ahmet Önder, kulplu beygir elemelerinde finale yükselirken, yer aletinde ise birinci yedek finalist oldu.

Milli sporcu Ferhat Arıcan ise kulplu beygir ve paralel bar elemelerinde, Adem Asil de yer elemelerinde finale yükseldi.

Ay-yıldızlı cimnastikçi Sevgi Seda Kayışoğlu ise asimetrik paralel elemelerinde finale çıkma başarısı gösterdi.

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız ise asimetrik paralel elemelerinde finale yükselirken, atlama masasında üçüncü yedek finalist oldu. Bilge Tarhan da atlama masası elemelerinde finale kalma başarısı elde etti.

Milliler, 11 Haziran Cumartesi günü finallerde mücadele edecek.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 12 Haziran'da sona erecek.

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