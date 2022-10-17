YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın dünya şampiyonası parolası "tarihi zaferler"

Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın dünya şampiyonası parolası "tarihi zaferler"

17.10.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin: "İlk defa orada takım olarak dünya finali yapmak istiyoruz. Türk cimnastik tarihinde yine bir ilke imza atmak istiyoruz" - Kadın Milli Takım Antrenörü Munise Tuna: "Sporcularımız ilk dünya şampiyonalarına katılacaklar. Erkekler nasıl zirveye ulaştıysa kadınlarda da oraya ulaşacağımıza inanıyorum"

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Tarihinin en başarılı dönemini yaşayan Artistik Cimnastik Milli Takımı, İngiltere'nin Liverpool kentinde 29 Ekim-6 Kasım'da düzenlenecek 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, AA muhabirine, yoğun faaliyet programı nedeniyle zorlu geçen sezonu tarihi zaferlerle taçlandırdıklarını söyledi.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda "madalya yağmuru" yaşattıklarını vurgulayan Göktekin, Konya'nın ev sahipliğini yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Türkiye'nin oyunlar tarihinin madalya rekorunu kırarak zirvede yer almasına önemli katkı sağladıklarını belirtti.

Almanya'nın Münih kentindeki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda hem takımlarda hem de bireyselde madalyalar kazandıklarını hatırlatan Göktekin, bu sezon gerçekleşen challenge kupaları organizasyonlarında da çok sayıda derece elde ettiklerini dile getirdi.

Göktekin, planlı ve disiplinli çalışmanın karşılığında güzel sonuçlar aldıklarını söyledi.

- Erkeklerde hedef önce final sonra madalya

İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın yılın en önemli organizasyonu olduğuna işaret eden Göktekin, şöyle konuştu:

"Şu anda hedeflediğimiz dünya şampiyonasının takımını oluşturmaya çalışıyoruz. Stratejik bir takım kurmaya çalışacağız. İlk defa orada takım olarak dünya finali yapmak istiyoruz. Türk cimnastik tarihinde yine bir ilke imza atmak istiyoruz. Sporcuların da bu konudaki istekleri gerçekten çok iyi. Dünya finali demek, en iyi 8 takım içine girmek oluyor. Dünya finalinde oynayacak kapasitemiz ve gücümüz var. Sporcular gününde olursa ilk 5'i çok rahat zorlayabiliriz. İlk 3 zor mu? Neden olmasın. Bireysel olarak sporcularımızın öne çıktığı aletlerde 4-5 tane finalimiz olacak. Finalden sonra da madalyaları konuşacağız inşallah."

- Kadınlarda ilk kez dünya şampiyonası heyecanı yaşanacak

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Antrenörü Munise Tuna da kadın milli cimnastikçilerin her yıl üzerine koyarak çıtayı yükselttiğini aktardı.

Zorlu geçen sezonu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarı elde ederek tamamlamak istediklerini anlatan Tuna, şunları kaydetti:

"Sporcularımızdan çok memnunuz. Performansları gitgide arttırıyorlar. Dünya şampiyonasına 2 sporcuyla katılacağız. Aslında takım olarak hedeflemiştik ama maalesef olmadı. 2024'teki olimpiyatları hedeflediğimiz için dünya şampiyonasında alacağımız puan önemli. 50-51 puanı yakalayabilmek önemli. Sporcularımızın yaşlarından dolayı tecrübe edinmeleri yavaş yavaş gerçekleşiyor. Sporcularımız ilk dünya şampiyonalarına katılacaklar. Erkekler nasıl zirveye ulaştıysa kadınlarda da oraya ulaşacağımıza inanıyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de ticari takside 1900 uyuşturucu hap ele geçirildiMersin'de ticari takside 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül hayatını kaybettiTiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül hayatını kaybetti
Futbol: TFF 2. Lig'de görünümFutbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Liverpool dünya şampiyonası

Mersin Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:43
Öğle
12:32
İkindi
15:40
Akşam
18:11
Yatsı
19:25
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Diğer kadının annesiyle arkadaş olup ihaneti ortaya çıkardı!

Diğer kadının annesiyle arkadaş olup ihaneti ortaya çıkardı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.