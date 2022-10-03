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Arto Hadise'nin avukatını görünce... "Acun Ilıcalı gönderiyor avukatı"

03.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile boşanması yine Söylemezsem Olmaz masasında gündemdeydi. Programın yorumcularından Arto, Hadise'nin avukatını görünce "Burada başka bir haber var. Acun gönderiyor avukatı" yorumunda bulundu.

Arto Hadise'nin avukatını görünce... "Acun Ilıcalı gönderiyor avukatı"

Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler Beykoz Adliyesi’nde boşandı. Hadise Mehmet Dinçerler boşanmasının ardından iki tarafın avukatı da açıklama yaptı. Açıklama yapan avukatlardan Hadise'nin avukatının Acun Ilılcalı'nın avukatı Hakan Öncel olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, Hakan Öncel'i boşanma davasına göndermesi 'Eski dostunun yanında' yorumlarına neden oldu. Bu yorumları Söylemezsem Olmaz yorumcusu Arto yaptı.

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Arto açıklamasında "Burada başka bir haber var. Acun gönderiyor avukatı. Eski çok yakın dostlar diye düşünüyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Hadise
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