Arto, Seren Serengil ile küsünce Gülben Ergen'e gitti! Ortalığı karıştıracak sözler

Seren Serengil'i çıldırtacak anlar... Serengil'in hem arkadaşı hem de birlikte sunuculuk yaptığı partneri Arto ile arası açıldı. Günlerdir küs olan ikiliden Arto yaptığı hareketle şoke etti.

Arto soluğu Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'in sahnesinde aldı. Popbizde'nin haberine gçre; Gülben Ergen, dün akşam İstanbul’da dinleyicileriyle buluştu. İzleyenler arasında olan Arto, sahneye çıktığında Gülben Ergen’den magazin yorumculuğu yaptığı programda kendisiyle ilgili söylediği şeylerden dolayı özür diledi.

Arto konuşmasında "Seni çok seviyorum senden özür diliyorum. Yaptığım yanlışlar için söylediğim sözler için..." deyince Ergen ise "Acaba ölecek miyim sahnede bir şey mi var?" diyerek yanıt verdi.

O anları görenler ise "Seren Serengil evde sinir krizi geçiriyordur" yorumlarında bulundu.



