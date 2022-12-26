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Arto, Seren Serengil ile küsünce Gülben Ergen'e gitti! Ortalığı karıştıracak sözler

26.12.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz programında birlikte sunuculuk yapan Arto ve Seren Serengil'in arası fena açıldı. Birbirleriyle küsen ikiliden Arto soluğu Serengil'in takık olduğu Gülben Ergen'in yanında aldı. Arto'nun sözleri ise bomba etkisi yarattı.

Seren Serengil'i çıldırtacak anlar... Serengil'in hem arkadaşı hem de birlikte sunuculuk yaptığı partneri Arto ile arası açıldı. Günlerdir küs olan ikiliden Arto yaptığı hareketle şoke etti.

Arto soluğu Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'in sahnesinde aldı. Popbizde'nin haberine gçre; Gülben Ergen, dün akşam İstanbul’da dinleyicileriyle buluştu. İzleyenler arasında olan Arto, sahneye çıktığında Gülben Ergen’den magazin yorumculuğu yaptığı programda kendisiyle ilgili söylediği şeylerden dolayı özür diledi.

Arto konuşmasında "Seni çok seviyorum senden özür diliyorum. Yaptığım yanlışlar için söylediğim sözler için..." deyince Ergen ise "Acaba ölecek miyim sahnede bir şey mi var?" diyerek yanıt verdi.

O anları görenler ise "Seren Serengil evde sinir krizi geçiriyordur" yorumlarında bulundu.

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Gülben Ergen

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