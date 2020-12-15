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Arto ve Nihal Candan gerildi! 'Sizi geliştirememiş'

15.12.2020 16:38 | Son Güncelleme:
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Söylemezsem Olmaz programı yine çok hareketliydi. Arto konuk aldığı Nihal Candan ile gerilince sosyal medyada gündem oldu.

Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Arto programına konuk olan Nihal Candan gerildi.

Arto ve Nihal Candan'ın sık sık ters düşmesi sonrası Bircan Bali ve Seren Serengil ne diyeceğini bilemedi. Arto bir dönem yarışmalarla ünlenen Candan'ı sık sık eleştirdi. Arto "Mesela ben anneannemi görmüyorum" diyen Candan'a inanmadı ve "Bence anneannesi onları görmek istemiyor" dedi.

Nihal Candan ise bu yoruma kızdı. Nihal Candan "Anneannem çocuk gelişimcidir" deyince Arto "Sizi geliştirememiş" yanıtıyla şoke etti. Candan Arto'ya "Geliştirememiş derken benimle kaç kere kahve içtin" dedi.

Arto'nun yanıtı ise herkesi şoke etti. Arto Nihal Candan'a "Senle kahve içmek için zengin olmak lazım" dedi.

Arto ve Nihal Candan'ın yarışma boyunca gerilimli hallerini Bircan Bali ve Seren Serengil ise hiçbir tepki göstermedi.

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