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Ünlü oryantal Asena sessiz sedasız evlendi! 'Kocam kadından anlıyor'

Ünlü oryantal Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından aradığı aşkı bulan Asena, bir süredir işadamı Kani Kudu’yla birlikteydi. Asena'dan evlilik itirafı geldi.

Ünlü oryantal Asena sessiz sedasız evlendi! 'Kocam kadından anlıyor'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oryantal Asena Çakmak ile iş insanı Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti.

Asena boşanmanın ardından Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşamaya başladı. Yeni aşkıyla magazin manşetlerinde uzun süre konuşulan Asena'dan şimdi de evlilik itirafı geldi.

Ünlü oryantal Asena sessiz sedasız evlendi! Kocam kadından anlıyor 1

'NİKÂHIMIZI KIYDIRDIK'

Hande Aras’ın sunduğu “NR1 Magazin”e konuk olan Asena evlilik sorusuna “Biz zaten resmi nikâhlıyız, kendi aramızda nikâhımızı kıydırdık” diyerek yanıt verdi.

Ünlü oryantal Asena sessiz sedasız evlendi! Kocam kadından anlıyor 2

Ünlü oryantal programda eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti Asena eşi için, “Benim kocam kadından anlıyor. Çok zevkli, çok dürüst.” dedi.

ÇİFTLİK HAYATINI SEÇTİ

Bir süredir Kani Kudu'nun Yalova'daki çiftliğinde yaşayan Asena, doğal yaşamı tercih ettiğini söylemişti. Ünlü isim, sahnelerde artık dans yerine şarkılarıyla yer almak istediğini de dile getirmişti.

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asena
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