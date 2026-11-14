Kızılcık Şerbeti 147. bölüm 1. fragmanı izle! 'Yeni senaristler eskileri unutturdu'

Show Tv'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamlarına damga vuruyor. Her bölümü ses getiren dizi dün akşam 146. bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin son bölümüne Lider'in Ömer'e silah çekmesi ve Ömer'in vurulması damga vurdu. Dizinin 146. bölümünün hemen ardından yeni fragman yayınlandı. Yeni fragmanda ise Ayşin'in hamile olmadığı ortaya çıkıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 147. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE!

"Ayşin hamile değilmiş." #KızılcıkŞerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayında! @ShowTV @GoldYapim https://t.co/ej5rh3wkIg — Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) November 13, 2026

YORUM YAĞDI

Kızılcık Şerbeti takipçileri yeni bölüm fragmanına tam not verdi. Sosyal medyada; 'Yeni senaristler eskileri unutturdu', 'İzlemem tadı kaçtı diyen herkes geri döndü', 'Nilay ve annesi gitti dizi kendine geldi resmen' gibi yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Lider’in Cemo’nun babası olduğunun ortaya çıkması, Başak ve Fatih’in evliliğinde büyük bir krize yol açar.

Başak’ın kendisinden sakladığı gerçekler karşısında güveni sarsılan Fatih, boşanmaya karar verir. Bu sırrın Elif üzerinden Ünal köşküne duyurulması aile içi gerilime neden olur. Lider ise babalık davası açarak Cemo’yu almaya karar verir.

Emir ve Ayşin’in nikah alışverişine tanık olan Çimen yaşadığı büyük stresin ardından sürpriz bir test sonucuyla sarsılır. Diğer yandan Ayşin’in hamilelik yalanı Buğra ve Elif tarafından Salkım’a yetiştirilir.

Asil, Nursema’yı görmek için plan yapar. Nursema mucizevi hikayesiyle Kıvılcım’ın programının konuğu olur. Asil, Nursema’yı yeniden kazanmak için çabalarken, Lider’le birlikte yürüttükleri plan tehlikeye girer.

Ömer; Abdullah’a ve kendisine kurulan tuzakların arkasındaki ismin Lider olduğunu öğrenir. Hesaplaşma günü geldiğinde Lider, Ömer’e silah doğrultur. Tehlikeli yüzleşmenin beklenmedik tanığı ise Kıvılcım olur.