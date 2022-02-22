Arto ve Seren Serengil birbirine girdi! Hülya Avşar'ın sevgilisiyle ilgili iddia kavga çıkardı

Söylemezsem Olmaz'da Arto ve Seren Serengil gergin anlar yaşadı. Arto "Hülya Avşar'ın Senem Kuyucuoğlu programına çıkmış, ona yardım etmiş. Büyük bomba yeni sevgilisi onun sevgilisiymiş" dedi. Arto Hülya Avşar o dönem Senem Kuyucuoğlu'nu asistanı yaptığını da söyledi.

Seren Serengil ise çok sevdiği Hülya Avşar'a toz kondurmak istemedi ve "Arkadaşlar mıymış? Ne zaman çıkmış? Saçmalama" diyerek tepki gösterdi.

SEREN SERENGİL SİNİRLENDİ

Arto'nun Seren Serengil'e ''Sen bu konularda sessiz kalmazsın ama arkadaşın diye sesini çıkartmıyorsun, korumak için bir şey bulacaksın" demesi ise kavganın fitilini ateşledi. Seren Serengil "Belge istiyorum, ispat et" dedi.

Bu konuda anlaşamayan ikili canlı yayında gerildi. Seren Serengil sesini yükselterek "Artocum saçmasapan şeyler söylüyorsun. Bir tane belge çıkarın!" dedi.

Arto ise "Sen de saçmalıyorsun. Avşar'ı sevdiğin için arka çıkıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

