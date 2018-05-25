Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir

Bayern Münih’in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. 16 Ekim 2017’de Oktoberfest esnasında Bayern Münih’in 5-0’lık Mainz galibiyetini kutlamak için ağabeyi Sandrino ve arkadaş grubuyla bir gece kulübüne giden 31 yaşındaki futbolcunun bir kavgaya karıştığı iddiası üzerine Münih Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adam yaralama suçlaması ile karşı karşıya olan yıldız isim suçlu bulunursa 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Vidal’in kavga esnasında güvenlik görevlilerine ve mekandaki başka insanlara saldırdığı iddia ediliyor. Savcılık sözcüsü Florian Weinzierl, soruşturma açıldığını doğrularken Vidal’in iki kişiyi darp ederek yaralamakla suçlandığını ifade etti.

BU İLK DEĞİL...

Görgü tanıkları ise Vidal’in kavga esnasında yerde bardak kırdığını, sonrasında da masanın üzerine çıkarak kavga ettiği insanların üzerine atladığını ifade etmekte. Bir kişinin ise kafasına votka şişesi isabet etmesiyle yaralandığı belirtiliyor. Vidal daha önce Juventus forması giyerken de Eylül 2014’te bir bar kavgasına karışmış ve 150 bin Euro civarında bir para cezasına çarptırılmıştı. (Skor)

