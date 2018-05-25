SPOR

Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir

ALMANYA HABERLERİ  | 25.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Bayern Münih'in Şilili yıldızı Arturo Vidal'in başı, Ekim 2017'de karıştığı bir bar kavgası nedeniyle ağrıyacak gibi... Münih Cumhuriyet Savcılığı kavgayla ilgili soruşturma başlatırken Vidal'in adam yaralamaktan 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir

Bayern Münih’in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. 16 Ekim 2017’de Oktoberfest esnasında Bayern Münih’in 5-0’lık Mainz galibiyetini kutlamak için ağabeyi Sandrino ve arkadaş grubuyla bir gece kulübüne giden 31 yaşındaki futbolcunun bir kavgaya karıştığı iddiası üzerine Münih Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adam yaralama suçlaması ile karşı karşıya olan yıldız isim suçlu bulunursa 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Vidal’in kavga esnasında güvenlik görevlilerine ve mekandaki başka insanlara saldırdığı iddia ediliyor. Savcılık sözcüsü Florian Weinzierl, soruşturma açıldığını doğrularken Vidal’in iki kişiyi darp ederek yaralamakla suçlandığını ifade etti.

BU İLK DEĞİL...
Görgü tanıkları ise Vidal’in kavga esnasında yerde bardak kırdığını, sonrasında da masanın üzerine çıkarak kavga ettiği insanların üzerine atladığını ifade etmekte. Bir kişinin ise kafasına votka şişesi isabet etmesiyle yaralandığı belirtiliyor. Vidal daha önce Juventus forması giyerken de Eylül 2014’te bir bar kavgasına karışmış ve 150 bin Euro civarında bir para cezasına çarptırılmıştı. (Skor)

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladıBorussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı
Wolfsburg Bundesliga'da kaldıWolfsburg Bundesliga'da kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arturo vidal bayern münih

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Arda Turan'a bir ceza da Başakşehir'den!

Arda Turan'a bir ceza da Başakşehir'den!

TRT'den Dünya Kupası kararı! Tüm maçlar 4K...

TRT'den Dünya Kupası kararı! Tüm maçlar 4K...

Tamer Tuna, Trabzonspor'un yeni hocası oluyor

Tamer Tuna, Trabzonspor'un yeni hocası oluyor

Şenol Güneş'e çakmak atan kişi serbest bırakıldı

Şenol Güneş'e çakmak atan kişi serbest bırakıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir

Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir

Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı

Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı

Wolfsburg Bundesliga'da kaldı

Wolfsburg Bundesliga'da kaldı

Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'i 3-1 yendi ve Almanya Kupası'nı kazandı!

Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'i 3-1 yendi ve Almanya Kupası'nı kazandı!

Borussia Dortmund Marwin Hitz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Borussia Dortmund Marwin Hitz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bayern Münih'ten Leon Bailey için 60 milyon euro

Bayern Münih'ten Leon Bailey için 60 milyon euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.