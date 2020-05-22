Arturo Vidal: Barcelona'da mutluyum

Barcelona'da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan Inter ve Juventus iddiaları sonrası açıklamalarda bulundu.
Barcelona'da mutlu olduğunu belirten Şilili futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Barcelona'da çok mutlu ve rahatım, açıkçası burada devam etmek istiyorum. Burada çok güzel bir ortam var. Arkadaş grubumuz da çok iyi. Şimdi, her zamankinden daha hazırlıklıyım" dedi. Yıldız oyuncunun adı gelecek sezon için Inter ve Juventus başta olmak üzere birçok İtalyan kulübü ile anılıyor.
(İHA)
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