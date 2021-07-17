Arturo Vidal'ın Inter ile yolları ayrılabilir

Inter ile yol ayrımında olan isimlerden Arturo Vidal'ın bonservissiz serbest bırakılabileceği iddia edildi.

İtalyan basını, Arturo Vidal'ın yıllık 7 milyon Euro garanti ücretini ödemek yerine oyuncuyu serbest bırakarak bu parayı ödemekten kurtulmak istediğini belirtti. Inter kulübünün küçülme hedefleri doğrultusunda Vidal'in yeni bir kulüp bulması halinde, anlaştığı yıllık ücretinin bir kısmı için de Şilili oyuncuya ödeme yapabileceği de haberlere konu oldu.

34 yaşındaki Şilili oyuncunun adı Türk takımlarıyla da sıklıkla anılmıştı.

Arturo Vidal, Almanya'da Bayer Leverkusen formasıyla yıldızını parlatarak daha sonra sırasıyla Juventus, Bayern Münih ve Barcelona formalarını giymişti.

(SPORX)

