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Galatasaray, Fenerbahçe'nin milli yıldızını gözüne kestirdi! Sene sonu transfer olabilir

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında sözleşmesi bitecek futbolcuların durumu merak edilirken, Mert Müldür hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın milli savunmacının geleceğini yakından takip ettiği ve sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşme imzalanmaması halinde harekete geçebileceği belirtildi.

Mert Müldür

Mert Müldür

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin milli yıldızını gözüne kestirdi! Sene sonu transfer olabilir
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Müldür için ezeli rakip Galatasaray'ın devreye girebileceği öne sürüldü. Milli futbolcunun menajerinin sözleşme görüşmelerindeki tavrı ise transfer ihtimalini güçlendiren detaylardan biri oldu.

GALATASARAY MERT MÜLDÜR'Ü TAKİBE ALDI

Galatasaray, Fenerbahçe nin milli yıldızını gözüne kestirdi! Sene sonu transfer olabilir 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Mert Müldür'ün Fenerbahçe ile olan sözleşme durumunu yakından izliyor. Sarı-kırmızılıların şu ana kadar milli futbolcuyla resmi bir temas kurmadığı, ancak Fenerbahçe'nin sözleşme yenilememesi durumunda sezon sonunda teklif yapmasının beklendiği ifade edildi.

MERT MÜLDÜR'ÜN MENAJERİ MAAŞ İNDİRİMİNE SICAK BAKMIYOR

Galatasaray, Fenerbahçe nin milli yıldızını gözüne kestirdi! Sene sonu transfer olabilir 2

Transfer ihtimalini gündeme taşıyan bir diğer gelişme ise Mert Müldür'ün menajerinin tutumu oldu. İddiaya göre menajer, oyuncusunun Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücrette indirime gitmesini istemiyor. Ayrıca futbolcuyu Galatasaray'a götürme düşüncesinin de bulunduğu öne sürülüyor.

BU SEZON SADECE 9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla 9 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu maçlarda toplam 348 dakika sahada kaldı.

Sarı-lacivertli ekipte bugüne kadar 127 resmi karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARIYLA GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

Galatasaray, Fenerbahçe nin milli yıldızını gözüne kestirdi! Sene sonu transfer olabilir 4

Mert Müldür, geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performans nedeniyle Fenerbahçe taraftarlarının tepkisiyle karşılaşmıştı. Milli futbolcu, tribünlerden gelen protestoların odağındaki isimlerden biri olmuştu.

SERGEN YALÇIN'IN MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALMADIĞI İSİMLER ARASINDAYDI

Galatasaray, Fenerbahçe nin milli yıldızını gözüne kestirdi! Sene sonu transfer olabilir 5

Mert Müldür, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son karşılaşmalar öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmemişti. Bu kararın ardından milli futbolcunun, Sergen Yalçın'ın canlı yayını sırasında milli formayla yaptığı paylaşım dikkat çekmiş ve sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

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