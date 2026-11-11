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U17 Milli Takımı Of’ta San Marino karşısında 4 golle kazandı

UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur ilk maçında Türkiye U17 Millî Takımı, Of İlçe Stadyumu’nda ağırladığı San Marino’yu 4-0 mağlup etti.

U17 Milli Takımı Of’ta San Marino karşısında 4 golle kazandı

Maça etkili başlayan milliler, 12. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu ve 28. dakikada Metehan Eksiner’in golleriyle ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Türkiye, 48 ve 89. dakikalarda Yiğit Kabaktaş’ın kaydettiği gollerle sahadan 4-0’lık bir galibiyetle ayrıldı.

U17 Milli Takımı Of’ta San Marino karşısında 4 golle kazandı 1

Karşılaşmayı Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’nun yanı sıra Trabzonspor Kulübü Akademi Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hüseyin Çimşir ve Ofspor Kulübü Başkanı Olcay Saral ile çok sayıda sporsever izledi.

U17 Milli Takımı Of’ta San Marino karşısında 4 golle kazandı 2

Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Macaristan’ı 3-2 mağlup etti. U17 Millî Takımı gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te yine Of İlçe Stadyumu’nda Macaristan ile karşılaşacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
San Marino Türkiye
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