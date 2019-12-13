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Artvin'de öğrenciler köpeğin ismini seçimle belirledi

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Artvin Hopa'da bir kreşte öğrenciler, “insan hakları” haftasını daha anlamlı hale getirmek için okula yeni alınan yavru köpeğin ismini seçim yoluyla belirledi.

Artvin’in Hopa ilçesinde faaliyette bulunan ‘Lütfü Akkaya Çocuk Üniversitesi’ isimli okul öncesi özel eğitim kurumu çocuklara hayvan sevgisi aşılanması amacıyla okula minik bir köpek yavrusu aldılar.

KÖPEĞİN İSMİ ÇOCUKLARA SEÇTİRİLDİ

Golden cinsi yavru köpeğe isim koymakta zorlanan okul yönetimi bu kararı insan hakları haftasına saklayarak gerçek bir seçim düzeneği kurdu ve ortaya attıkları iki isimden birini çocuklara seçtirdi. Minik elleriyle oy sandığına seçimlerini atan çocukların sonucu beklerken yüzlerindeki heyecan kaçmadı.

Konu hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Serpil Yılmaz ‘’ biz bu okulda tüm kararları çocuklara aldırıp onların mutlu bir şekilde vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu seçimle de çocuklarımızın istediği ismi koymaları sağlandı. Mutlu çocuklar, mutlu okul bilinciyle devam ettiğimiz sistemimizde farkındalık sağlayan şeyler yapmayı seviyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Minik köpeğin ismi yapılan seçimle 70’e 30 sonuçlanarak ‘Laçü’ olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Hopa köpek isim

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