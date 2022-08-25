Artvin'de 2 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde iki kişiyi öldüren zanlı, daha sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde bir evde silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, evde yerde yatar halde buldukları Gürcistan uyruklu Khvicha Osanadze'nin tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, çevredekilerin verdiği bilgiler üzerine savcılık izniyle bahse konu adresin giriş katında bulunan eve girdi. Ekipler, burada da Gürcistan uyruklu Rita Egnatashvili isimli kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler, soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerin ardından öldürülen Rita Egnatashvili'nin kocası olduğu öğrenilen şüpheli Şakro Egnatashvili'yi aramaya başladı.

İki kişiyi öldürdüğü belirlenen şüphelinin, Kemalpaşa ilçesi sahilinde bir parkta tabancayla intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şakro Egnatashvili, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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