Artvin'de 32 kilogram kubar esrar ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 32 kilogram kubar esrar ile 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu Borçka ilçesinde S.Ö'nün ikametine operasyon düzenledi.

S.Ö'nün ev ve eklentilerinde yapılan aramada, yaklaşık 32 kilogram kubar esrar, 33 kök Hint keneviri, 5 kök hasat edilmiş kenevir bitkisi gövdesi, 10,8 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

