Artvin'de 40. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

ARTVİN (AA) - Artvin'de bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi.

Artvin Belediyesi koordinesinde, Artvin Kafkasör Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Spor Kulübü Derneği tarafından, 2 asrı aşkın geçmişe sahip kültür ve geleneği yaşatmak için organize edilen boğa güreşleri, şehir merkezine 12 kilometre mesafede, ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Dün başlayan boğa güreşlerinin son gününde "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde Artvin, Rize ve Erzurum’dan getirilen 49 boğa arenaya çıktı.

Büyük orta kategorisinde Dursun Ali Urhan'a ait "Çilçimli", başaltı kategorisinde Erkan Torun'a ait "Arap", baş kategorisinde ise Şehzade Yıldırım'a ait "Nikor" adlı boğa birinci oldu.

Güreşlerde toplam 116 bin lira ödül dağıtılırken, baş kategorisindeki şampiyon boğanın sahibi 26 bin, başaltı kategorisinde birinci olan boğanın sahibi 22 bin, büyük orta kategorisindeki şampiyon boğanın sahibi 19 bin lira ile ödüllendirildi.

Binlerce kişi soğuk havaya rağmen gün boyu devam eden güreşleri arenanın çevresindeki tribünlerden takip ederken, bazı vatandaşlar da arenanın etrafındaki ormanlık alanda belediye tarafından kurulan çadırlarda doğanın tadını çıkardı.

Yoğun ilgi gören festivalde Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenliği sağlamak için yoğun mesai harcarken, 112 Acil Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı alanda hazır bulundu.

Renkli görüntülere sahne olan boğa güreşlerini CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve vatandaşlar izledi.

Festival, dereceye giren boğaların sahiplerine madalya, kupa ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

