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Artvin'de 6. Uluslararası Off-Road Yarışları yapıldı

02.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de 6. Uluslararası Off-Road Yarışları yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Off-Road Yarışları yapıldı.

Artvin Valiliğinin koordinesinde Artvin Off-Road Kulübü tarafından 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Irak'tan ekipler katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3, S4 ve S5 kategorilerinde 25 farklı kulüpten 70 ekip, 32 kapıdan oluşan 1800 metrelik zorlu parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Seyirci ve orman etabı olmak üzere iki etaptan oluşan, yapay tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan parkurda yarışmacılar zaman zaman zorlu anlar yaşarken mekanik arıza sebebiyle parkuru bitiremeyen araçlar iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Yarışlarda S2 kategorisinde yarışan Ömer Keskin-Ekrem Turhan çiftinin aracı, başlangıçtan kısa süre sonra çamur dolu çukurda ilerlerken kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Keskin ve yardımcısı Turhan, kazadan yara almadan kurtuldu.

- Katılımcılar organizasyondan memnun

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve Artvin Vali Yardımcısı Ömer Dereci'nin de Artvin Off-Road Kulübü adına parkurda yarışması ilgiyle izlendi.

Milletvekili Balta, yarışlar öncesinde gazetecilere, Artvin'in nüfusuna oranla off-road oyunlarına en fazla ilgi duyan illerinden biri olduğunu söyledi.

Artvin'deki bu ve benzeri etkinliklere, destek için mümkün olduğu kadar katılmaya çalıştığını belirten Balta, "Bugün pilot koltuğuna oturduk. İlk tecrübem olacak. Co-pilotum talimat verecek, ben de basacağım gaza. Yarışı bitirmek için piste çıktık." dedi.

Balta, bu etkinliklerin kentin tanıtım ve turizmine önemli katkı sağladığına işaret ederek, "Bugün burada binlerce insan var. Çok sayıda bu sporla ilgilenen Artvinli sporcu var. Türkiye'deki off-road yarışlarında Artvinli sporcular önemli yere sahip. Artvin'de bu spora ilgi gittikçe artıyor. Böylesine doyumsuz bir doğanın içinde bu tür etkinliklerin olması kentin turizmi için de çok önemli ve değerli." diye konuştu.

Yarışlara S3 kategorisinde katılan Emre ve eşi Büşra Kavaz, performanslarıyla seyircinin beğenisini topladı.

Emre Kavaz, Artvin Off-Road Kulübü adına yarıştığını, yarışların çok heyecanlı ve zevkli geçtiğini söyledi.

Büşra Kavaz da ilk yarışı olduğu için çok heyecanlandığını vurgulayarak, "Elim ayağım titredi. Son dakika az kalsın vazgeçiyordum. Çok zevkliydi. Herkesin bu duyguyu tatmasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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Artvin kafkasör yaylası

Artvin Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:03
Öğle
12:07
İkindi
15:24
Akşam
18:02
Yatsı
19:21
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

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