Artvin'de alışveriş merkezinde çocuk kütüphanesi açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de bir alış veriş merkezinde yer alan çocuk kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Toplamda 5 bin kitap bulunan ve 11.00-19.00 saatleri arasında açık olacak kütüphane 0-16 yaş arası çocuklara hizmet verecek.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, kütüphane açılışlarını çok önemsediklerini, bir Artvinli olarak buradaki açılışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Odabaş, konuşmasında "Genel Müdürlüğümüz Türkiye çapında 1224 kütüphane ile halk kütüphaneciliği hizmeti vermektedir. Artvin'de de il halk kütüphanemiz, ilçelerde de ilçe kütüphanelerimiz var ama çocuk kütüphanemiz yoktu. Yeni başlattığımız bir proje olan AWM kütüphaneleriyle ilgili bir şey düşündük. Sağ olsunlar buradaki yetkililer bu işe pozitif baktı ve kütüphanemizi bugün açtık". dedi.

Burada kitap okuyarak, eğlenerek hayatının akışını değiştirecek bir çocuğun çıkmasının bile kendilerini son derece mutlu edeceğini vurgulayan Odabaş, "Belki bir 30 sene sonra buradaki çocuklarımızdan biri Aziz Sancar, Fuat Sezgin olarak karşımıza çıkıp, 'Artvin'de çocuk kütüphanesinde kitap okuma alışkanlığı kazandım' derse bundan çok büyük bir kıvanç duyarız." diye konuştu.

Genel müdürlük olarak mevcut kütüphaneleri yenilemenin dışında mekan çeşitliliğini artırmak adına çalışmalar yürüttüklerini bunlardan birisinin de AVM kütüphaneleri olduğunu belirten Odabaş, "Bebek kütüphaneleri açıyoruz. Havaalanı, gar kütüphaneleri açıyoruz. İnsan olan her yerde milletimizi kitapla, kültürle, sanatla buluşturmak için mekan arayışı içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk da kütüphanenin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocukların burada faydalı ve bir şekilde zaman geçireceğinden emin olduğunu kaydeden Doruk, "Başarının temelinde bilgi edinmenin olduğunu biliyoruz. Medeniyetimiz, dinimiz, bilime ve ilime önem veriyor. Bunu sürdürmekte eğitim ve kitapla mümkün. Bunu sağlamak için bu tür mekanların oluşturulması çok önemli." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da günümüzde en büyük gücün bilgi olduğunu, bilginin de çok okumayla elde edilebileceğine dikkati çekti.

Balta, kitaba küçük yaşta ulaşımı kolaylaştıracak bu kütüphanenin Artvin için çok önemli olduğunu kaydederek, "İnsanların en çok uğradığı böyle bir mekanda bu kütüphanenin açılması gerçekten güzel bir düşünce." dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

