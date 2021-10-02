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Artvin’de ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı

02.10.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde ayı saldırısında uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıklı köyünde yaşayan Ahmet Aral (60) dün akşam saatlerinde işten eve dönerken evine yaklaşık 50 metre mesafe kala ayı ile karşılaştı.

Hayvanın saldırısına uğrayan Aral, bir süre ayıdan kurtulmak için mücadele etti.

Aral'ın bağırarak yardım istemesiyle evden çıkan eşinin de bağırışları üzerine ayı bölgeden uzaklaştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aral, kendi imkanlarıyla Şavşat Devlet Hastanesine gitti.

Aral, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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