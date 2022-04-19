Artvin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında bir kişi öldü, kendisinden haber alınamayan kişi aranıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünün Cami Mahallesi'nde yangın çıktı.
AFAD koordinesindeki ilgili birimlerin müdahale ettiği yangında, yapılan ilk tespitlere göre bir kişi hayatını kaybetti, 6 konut ve 3 samanlık hasar gördü.
Kontrol altına alınan yangında, kendisinden haber alınamayan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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