YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Artvin'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

10.07.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde dün denizde akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İlçedeki Kopmuş Plajı'nda dün akşam saatlerinde girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Utku Göçer'i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Hopa Deniz Polisi, sahil güvenlik, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Derneğinden (HOPAK) ekiplerin yürüttüğü çalışmada Göçer'in cesedi denize girdiği bölgenin açıklarında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkartılan Göçer'in cansız bedeni, Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Kurban Bayramı tatili için ailesiyle Artvin'deki dedesinin yanına geldiği öğrenilen Göçer'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldüArtvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldü
Samsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye ettiSamsun'da jandarma sürücülere çikolata ikramında bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti
Edirne'de trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurduEdirne'de trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu
Anahtar Kelimeler:
Artvin boğulma kemalpaşa

Artvin Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
02:45
Sabah
04:42
Öğle
12:23
İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:42
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.