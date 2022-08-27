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Artvin'de denize giren kişi boğuldu

27.08.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de denize giren kişi boğuldu

Artvin'de denize giren kişi boğuldu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

İlçe merkezindeki halk plajından denize giren Afganistan uyruklu Habibul Rahman (30), bir süre sonra dalgalara kapıldı. Rahman'ın çırpındığını gören çevredekiler yardıma koştu.

Sağlık ekipleri, kıyıya çıkartılan Rahman'ın, hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçeye çay toplamak için geldiği öğrenilen Rahman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Kemalpaşa ilçesi

Artvin Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

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