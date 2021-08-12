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Artvin'de denize giren kişi kayboldu

12.08.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de denize giren kişi kayboldu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde denize giren kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Kıyıcık Plajı'nda denize giren Kadir Mengükan (17), bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce bölgede başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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