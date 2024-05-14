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Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörü iki kişi tutuklandı

AA AA
14.05.2024 10:18
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Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörü iki kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Artvin-Ardanuç kara yolu Berta Köprüsü mevkisinde şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen S.B. (35), Ö.Y. (33) ve M.E.Z. (30) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. ve M.E.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan olayla ilişkili O.A. (45) ve A.B'nin (41) Düzce'de olduklarının belirlendiği, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
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