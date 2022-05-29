Artvin'de Gravity Racer yarışı düzenlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Gravity Racer yarışı, ilginç görüntülere sahne oldu.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Artvin Off-Road Spor Kulübü'nün iş birliğinde düzenlenen yarışa atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçlarla katılan 5 sürücü, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

Hastane Kavşağı'ndan başlayarak Artvin Valiliği önünde sona eren yarışlar esnasında parkur olarak kullanılan 900 metrelik Şehit Dursun Acar ve İnönü Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kullanıcıları tarafından hurda ve atıl malzemelerden tasarlanan motorsuz, fren sistemi olan dört tekerlekli araçlar, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

- "Yarışları devamlı hale getirmeyi planlıyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Özner Bilmiş, burada yaptığı konuşmada, Artvin Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle düzenledikleri etkinliğin kentte bir ilk olduğunu söyledi.

Gravity Racer yarışlarının şehir için farklı bir etkinlik olduğunu da vurgulayan Bilmiş, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla yarışları devamlı hale getirmeyi planlıyoruz. Araçların hepsi geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış. Araçlarda motor yok. Yer çekimine karşı sürtünme ile hareket ediyor. Etkinlikte dereceye giren yarışçılara kupa vereceğiz."

- "Hepsi bireysel düşüncelerle tasarlanan araçlar"

Artvin Off-Road Spor Kulübü Başkanı Tolga Şatır da amaçlarının geri dönüşüme destek vermek ve farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

Kullanılmayan lastik ve teneke parçalarıyla araçlar tasarlandığını aktaran Şatır, şunları kaydetti:

"Ahşaptan yapılan ve cipe benzeyen araçlar var. Uçağa benzeyen araçlar var. Hepsi kendine özgü, bireysel düşüncelerle tasarlanan araçlar. Araçların dört tekerlekli olması şartı var. Kask ve dizlikleri zorunlu tuttuk. Motorsuz ve fren sistemi olacak. Şartlarımız bunlar. Şehrin içinde değişik bir atmosfer planladık."

- "Araba atık malzemelerden yapıldı"

Yarışlara katılan tek kadın sürücü olan Yaren Aslaner de yarışlara dedesinin tasarladığı arabayla katıldığını belirtti.

Arabanın atık malzemelerden yapıldığını kaydeden Aslaner, "Araba tahta ve bisiklet tekerlekleri kullanılarak dedemin kendi atölyesinde yapıldı. Yarışa eğlenmek için katılıyorum." diye konuştu.

Yarışmada parkuru önde tamamlayan Hakan Karataş ve Serhan Özer ikilisi birinci olurken, etkinlik dereceye giren sürücülere kupalarının verilmesiyle sona erdi.

