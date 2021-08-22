Artvin'de hortum çatıları uçurdu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesi'nde oluşan hortum nedeniyle ev, ahır ve samanlıkların çatıları uçtu.

Alınan bilgiye göre ilçeye Pınarlı köyünde etkili olan hortumda 20 civarında ev, ahır ve samanlığın çatısı zarar gördü.

Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, çevreye dağılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bazı köylüler korkutan hortumun gelişim anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

