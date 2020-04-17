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Artvin'de kamu çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek

ARTVİN HABERLERİ  | 17.04.2020 17:57 | Son Güncelleme

Artvin'de kamu çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentte görevli kamu çalışanlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek verdiğini bildirdi.

Doruk, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlerden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlara katkı sunmak için başlatılan kampanyaya, Artvin'den yoğun destek geldiğini belirtti.

İl genelindeki 11 bin 554 kamu çalışanının kampanyaya katıldığını dile getiren Doruk, "Toplamda 1 milyon 500 bin lira ilgili hesaplara bağış yapılmıştır. Bu bağış miktarıyla toplam bin 500 hanenin ilave destek ihtiyacını Artvin olarak karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Doruk, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi destek programı çerçevesinde ise kentte 3 bin 984 haneye 3 milyon 984 bin lira yardım yapıldığını vurguladı.

Türk milletinin, yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla tarih boyunca karşılaştığı bütün zorlukların üstesinden başarıyla geldiğine işaret eden Doruk, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntının da hep birlikte üstesinden gelebileceğimize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle soysal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bağışta bulunan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah yaşadığımız bu zor günleri atlattığımızda hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de bu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma fotoğrafımız olacaktır."

Toplantıya, Vali Doruk'un yanı sıra Vali Yardımcısı Cevat Uyanık, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve diğer yetkililer katıldı.

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