YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kesti

Artvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kesti

02.02.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Şavşat ilçesinde karlı dağların eteklerinden havalanan yamaç paraşütü sporcuları muhteşem manzara eşliğinde göklerde süzülerek başarılı iniş yaptı.

Artvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kesti

Artvin’in ’Sakin Şehir’ unvanlı Şavşat ilçesi yamaç paraşütü sporcularının uğrak noktası haline geldi. Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü’nün daveti üzerine Şavşat Sahara Dağı 2 bin 650 rakımlı Takolla mevkiden atlayış yapan pilot Bayram Yücel ile yolcu öğrenci pilot Ebubekir Dağ yaklaşık 60 santimetre kar üzerinde koşarak kalkış yapmaya çalıştı.

İlk denemelerinde rüzgarında yetersizliği nedeniyle kalkış yapamayan ekip, kar üzerine düştü. Kara gömülen pilotlar yeniden kalkarak ikinci denemesini yaptı.

Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi Sporcusu Pilot Bayram Yücel ikinci denemesinde başarılı kalkış yaparak karla kaplı Sahara Dağı eteklerinde yaklaşık 400 metre yükseklikten süzülerek manzara eşliğinde Kocabey mezrasına başarılı iniş yaptı.
Bölgenin yamaç paraşütü için uygun rotalar arasında yer alması için test uçuşlarının devam edeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıkılan beton bloklarda mahsur kalan yavru köpekler, iş makinesi yardımıyla kurtarıldıYıkılan beton bloklarda mahsur kalan yavru köpekler, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildiTokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildi
Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandıSamsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:15
Öğle
12:31
İkindi
15:12
Akşam
17:38
Yatsı
19:00
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.