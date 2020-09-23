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Artvin'de karantinadaki yerleşim yerinden ayrılan kişi yakalandı

ARTVİN HABERLERİ  | 23.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

Artvin'de karantinadaki yerleşim yerinden ayrılan kişi yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yerleşim yerinden ayrılan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Şahinler köyünün Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan A.A, kuralları ihlal ederek ilçe merkezine geldi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, A.A'yı ilçe merkezinde köy servislerinin kalktığı durakta yakaladı.

Sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapılan A.A, yeniden evinde karantinaya alındı.

A.A'ya, karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira idari para cezası verildi.

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Hopa
Göktaş Eczanesi
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