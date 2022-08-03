Artvin'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, dün itibarıyla haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Vezirköy köyünde yaşayan Halit Altun (72), dün sabah büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köyün yakınlarındaki meraya gitti. Hayvanların akşam saatlerinde yalnız dönmesi üzerine ailesi ve yakınları Altun'u aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye gelen AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Altun'un bulunması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz