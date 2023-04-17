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Artvin’de minibüsün devrilmesi nedeniyle 4 kişi yaralandı

17.04.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içerisinde devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Artvin’de minibüsün devrilmesi nedeniyle 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kenan Demirel'in (47) kullandığı 65 AAN 785 plakalı minibüs Yusufeli-İspir Devlet Karayolu'nun 1. kilometresi Sebzeciler mevkisindeki T-20 tüneli içerisinde kontrolden çıkarak tünel duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Demiral'ın yanı sıra araçta bulunan Müslim Demirel, (52) İlker Demirel (18) ve Ersin Kavas (37) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Kenan ve Müslim Demirel'in hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Artvin tünel

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