YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'de ormanlık alandaki ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi

Artvin'de ormanlık alandaki ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi

04.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de ormanlık alandaki ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de bir köyün yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca çıkan 3 ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ormanlı köyünde yaşayan Bülent Baydar, ormanlık alanda gezintiye çıktığı sırada üç ayı yavrusunun çam ağacına çıktığını fark etti.

Baydar, ağaçtan inmekte zorlanan yavruları cep telefonuyla görüntüledi.

Yavruları korkutmamak amacıyla bölgeden uzaklaşarak aracıyla eve dönen Baydar, bu kez de yolda fark ettiği iki ayı yavrusunu telefonuyla kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'deki heyelanda hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Azerbaycan'a gönderildiArtvin'deki heyelanda hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Azerbaycan'a gönderildi
Aksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıAksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Türkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldıTürkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Artvin yavru ayı

Artvin Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:41
Sabah
04:39
Öğle
12:22
İkindi
16:22
Akşam
19:56
Yatsı
21:45
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.