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Artvin'de pikabın çarptığı mühendis ağır yaralandı

11.07.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de pikabın çarptığı mühendis ağır yaralandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yapımı süren Yusufeli Barajı suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yeri inşaat alanında, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen pikap, geri manevra sırasında mühendis Bedirhan Aydın'a (26) çarptı.

Yaralanan Aydın, olay yerine gelen ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Aydın, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Artvin

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