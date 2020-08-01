Artvin'de yaklaşık 3 asırlık bayram geleneği yaşatılıyor

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yanıklı köyü sakinleri, Kurban Bayramı'nda birlik, beraberlik ve paylaşma geleneğini yaklaşık 3 asırdır sürdürüyor.

Merkeze bağlı 250 haneli Yanıklı köyünde, kurban kesen vatandaşların en az üçte birini getirdiği etler, cami meydanında toplanıp muhtarlıkça eşit paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Bu sayede köyde her eve kurban eti girmesi sağlanırken, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

Köy muhtarı Cemal Genç, gazetecilere, kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta, 13 mahalle ve 250 haneden oluşan Yanıklı'nın, Artvin'in en büyük köylerinden biri olduğunu söyledi.

Köylerinde kesilen kurbanların en az üçte bir hissesinin, cami meydanına getirildiğini belirten Genç, "Fakir fukaranın nüfusuna göre toplanan eti eşit şekilde dağıtıyoruz. Dedelerimizden kalan en az 300 yıllık bir gelenek. Biz de dedelerimizin geleneğini sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

76 yaşındaki Casım Durmuş da bu gelenek sayesinde bayramın manevi ruhunun çok daha iyi yaşandığını ifade ederek, "Burada toplanan etler, cami hocası ve muhtarlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine eşit şekilde dağıtılır. Dedelerimizden gördüğümüz adeti sürdürüyoruz. Bizden sonra da devam edecektir." diye konuştu.