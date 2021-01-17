Artvin'de yasa dışı avlanan iki kişiye 33 bin lira ceza

ARTVİN (AA) - Artvin'de yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye toplam 33 bin 953 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Maden köyü sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Şahıslara 6 bin 176 lira idari ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 953 lira ceza verilirken avladıkları yaban keçisine el konuldu.

