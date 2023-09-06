YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvinli iş insanının 52 yılda biriktirdiği eski eşyalar tarihi konakta sergileniyor

Artvinli iş insanının 52 yılda biriktirdiği eski eşyalar tarihi konakta sergileniyor

06.09.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antika meraklısı 70 yaşındaki Ulvi Sinan Dişli'nin 6 yıl önce belediyeden kiraladığı tarihi konakta açtığı Hopa Kültür Evi'nde, madeni para, silah, saat, mutfak gereçleri, tarım aletleri, değirmen taşı, motosiklet, fotoğraf makinesi, radyo, dikiş makinesi, daktilo gibi 5 bini aşkın materyal yer alıyor

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki iş insanı Ulvi Sinan Dişli, 52 yıldır topladığı 5 binden fazla eski eşyayı, kiraladığı tarihi konakta meraklılarının beğenisine sunuyor.

Üniversite eğitimi için 18 yaşındayken gittiği Almanya'da 45 yıl yaşayan Dişli, çocukken ilgi duymaya başladığı antika eşyaları biriktirmeye başladı.

Türkiye'ye döndükten sonra Hopa ve çevresi başta olmak üzere farklı illerden eski eşya toplamayı sürdüren Dişli, 5 bini aşkın materyali sergilemeye karar verdi.

Belediyeye ait 3 katlı tarihi ahşap konağı 2017'de kiralayan Dişli, "Hopa Kültür Evi" adını verdiği yapıdaki antikalarını ilçede bulunduğu zamanlarda meraklılarıyla buluşturuyor.

Sergilenen ürünler arasında eski madeni paralar, silahlar, saatler, mutfak ürünleri, tarım aletleri, değirmen taşı, pusula, gaz lambası, matara, motosiklet, fotoğraf makinesi, radyo, müzik çalar, dikiş makinesi, daktilo, kilim yer alıyor.

Dişli, AA muhabirine, antika merakının çocuk yaşlarda başladığını ve halen devam ettiğini söyledi.

Uzun yıllar Almanya'da yaşamasına rağmen Hopa'dan hiç kopmadığını belirten Dişli, yurt dışında başladığı antika eşya biriktirme merakını memleketine döndüğünde de devam ettirdiğini, köy köy gezerek yörenin kültürünü araştırdığını anlattı.

Dişli, müzedeki eşyaların çoğunu ikili ilişkilerle geri kalanını da satın alarak temin ettiğini dile getirerek, "8-10 yaşında dedemin silahına olan ilgimle başlayan antika hevesim artarak bugünlere geldi. Benim o merakımı, heyecanımı bugün ben başka insanlara aktarmak istiyorum. Hopa Kültür Evi'ndeki her ürünün ayrı bir değeri ve anısı var." dedi.

"EL İŞİ GÖZ NURU BİRÇOK ÖZEL PARÇA VAR"

Kültür evinde geçmişi 1800'lü yıllara dayanan ürünler olduğunu ifade eden Dişli, şöyle konuştu:

"El işi göz nuru birçok özel parça var. 6 ay önce bir ailenin paraya sıkıştığını ve elindeki kilimi satmak istediğini duydum. Gittim, kilime baktım. 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk ölmeden bir kilim dokumuşlar ve kendisine vermek istemişler. Atatürk'e ulaştıramamışlar ve kilim ellerinde kalmış. Satın alarak koleksiyonuma koydum. Kilimin üzerinde 'Yaşasın Türk ulusunu Cumhuriyet'e kavuşturan Atatürk.' yazıyor. Bu kilim çok değer verdiğim bir parça."

Tekstil sektörüyle ilgilenen iş insanı Ulvi Sinan Dişli, işleri için zaman zaman Almanya'ya gittiğini, bu nedenle kültür evini sürekli açık tutamadığını söyledi.

Kültür evinin sürekli açık kalmasını istediğini dile getiren Dişli, "Buranın açık tutulması için elemana ihtiyacımız var. Sivil toplum kuruluşlarından olur, belediyeden olur, Valilikten olur, kimden olursa olsun bir elemana ihtiyacımız var. Amacımız buradaki kültürü insanlara anlatabilmek. Ben sürekli burada olamıyorum. Burada olduğum zaman gezmek isteyenler arıyor, geliyor, açıyorum ama bir çalışan olsa insanlar her zaman gezebilir." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta Belediyesi İtfaiyesi’nden askeri personele arama ve kurtarma eğitimiIsparta Belediyesi İtfaiyesi’nden askeri personele arama ve kurtarma eğitimi
Didim’de pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildiDidim’de pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildi
Kayseri’de 1 ayda 424 aranan şahıs yakalandıKayseri’de 1 ayda 424 aranan şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Artvin Hopa

Artvin Namaz Vakitleri 6 Eylül Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:37
Öğle
12:16
İkindi
15:54
Akşam
18:46
Yatsı
20:09
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.