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Arzu Film'den ağlatan Ayşen Gruda paylaşımı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

Arzu Film, 74 yaşında hayatını kaybetmesiyle Türkiye'yi yasa boğan Ayşen Gruda'nın anısına YouTube hesabında video yayımladı. Yayınlanan video sosyal medyada hızlıca yayıldı ve izleyenleri ağlattı.

Arzu Film, usta sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatının ardından bir video yayınladı. Gruda'nın anısı için YouTube hesabında paylaşılan video sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı.

Videoda çeşitli filmlerden Gruda'nın yer aldığı sahnelere yer verildi.

Usta oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir video yayınlayan Arzu Film, paylaşıma "Sevilen sanatçı Ayşen Gruda anısına. Saygı ve sevgi ile..." notunu düştü.

AYŞEN GRUDA'NIN CENAZESİ NE ZAMAN?

Usta oyuncunun torunu Emre Gruda anneannesinin cuma günü toprağa verileceğini şu sözlerle söylemişti:

"Benim anneannem, hepimizin annesi; aramızdan ayrıldı. Pek çok nesle, pek çok güzel şeyi anlatmış bir insan. “Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir” derdi. Cuma günü öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii’nde yapacağız."

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